Спецтехнику на 235 млн тенге вернули в Экибастузе

В 2024 году в коммунальную собственность городского акимата от ТОО «Экибастузтеплоэнерго» принято государственное имущество на общую балансовую стоимость 5,34 млрд тенге. Однако, как сообщает прокуратура Павлодарской области, местным исполнительным органом не была обеспечена регистрация права собственности на 21 автотранспортное средство. Это стало основанием для наложения арестов по 82 исполнительным производствам.