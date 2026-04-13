Семеновский водоканал оштрафовали за неустранение экологических нарушений

МП «Горводоканал» в Семенове привлекли к административной ответственности за неустранение более 10 экологических нарушений. Об этом сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия.
«Горводоканал» эксплуатирует очистные сооружения города Семенов — они были реконструированы в рамках федпроекта «Оздоровление Волги». В 2024 году на предприятии прошла проверка надзорного ведомства.
Специалисты выявили 19 экологических нарушений, в том числе сброс сточных вод в реку Санохта с превышением установленных нормативов. Кроме того, были обнаружены нарушения в области охраны атмосферного воздуха и обращения с отходами производства и потребления.
Тогда водоканал привлекли к административной ответственности и обязали устранить все нарушения. Однако во время внеплановой проверки весной 2025 года специалисты выяснили, что предприятие все еще не устранило 11 нарушений.
За неисполнение предписания надзорного ведомства водоканал оштрафовали. Также специалисты рассчитали и взыскали вред, причиненный реке Санохта. В настоящее время на контроле остаются три нарушения.
