Врач Закирова рассказала, о чем говорит привычка досаливать еду

Привычка досаливать еду может свидетельствовать о дефиците натрия, развитии гипотонии и нарушениях в работе надпочечников. Об этом рассказала врач-эндокринолог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Гульнара Закирова.
По ее словам, также причиной может стать нарушение электролитного баланса, например, дефицит натрия или иных минеральных веществ. Человек может интуитивно компенсировать этот дефицит, добавляя соль в пищу.
При этом эксперт предупредила, что чрезмерное потребление соли может привести к гипертонии, заболеваниям почек и сердечно-сосудистой системы.
— В некоторых случаях повышенное желание есть соль может быть связано с нарушениями в работе надпочечников, в частности с гиперальдостеронизмом, когда чрезмерное количество альдостерона способствует задержке натрия в организме, — заявила Закирова в беседе с РИА Новости.
Пицца, которая тоже считается не самым полезным блюдом, давно стала любимым лакомством у россиян. «Вечерняя Москва» узнала у врача-диетолога, кандидата медицинских наук Дарьи Русаковой, так ли вредна пицца, как принято считать.
Частое употребление роллов и суши может значительно увеличить риск гипертонии и инсульта из-за соевого соуса. Об этом рассказал кандидат медицинских наук, кардиолог Андрей Кондрахин.