Нижегородцам напомнили о выплате в 5000 рублей за донос на пьяного водителя

Деньги предусмотрены при подтвержденном факте нетрезвой езды.

Источник: Живем в Нижнем

Жители Нижегородской области могут получить 5000 рублей за донос на нетрезвого водителя. О вознаграждении напомнили в региональной Госавтоинспекции.

О факте нетрезвой езды необходимо сообщать по телефону 112. Если после проверки нарушение подтвердится, то свидетель получит премию в размере пяти тысяч рублей. Ранее она составляла 2000 рублей: денежное вознаграждение увеличили с лета 2025 года.

«Госавтоинспекция призывает граждан к бдительности: ваше сообщение может предотвратить ДТП и спасти жизнь», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что шесть человек погибли в авариях за неделю на территории Нижегородской области.