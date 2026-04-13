Нижегородцам напомнили о выплате в 5000 рублей за донос на пьяного водителя

Жители Нижегородской области могут получить 5000 рублей за донос на нетрезвого водителя. О вознаграждении напомнили в региональной Госавтоинспекции.
О факте нетрезвой езды необходимо сообщать по телефону 112. Если после проверки нарушение подтвердится, то свидетель получит премию в размере пяти тысяч рублей. Ранее она составляла 2000 рублей: денежное вознаграждение увеличили с лета 2025 года.
«Госавтоинспекция призывает граждан к бдительности: ваше сообщение может предотвратить ДТП и спасти жизнь», — говорится в сообщении.
