Движение большегрузов ограничили в Красноярском крае с 13 апреля

В Красноярском крае с 13 апреля ввели весенние ограничения для грузового транспорта, сообщили в «КрУДоре».
Запрет на движение большегрузов продлится до 12 мая. Исключения сделаны лишь для двух участков — трассы Верхняя Бирюса — Ибрюль и подъезда к аэропорту Норильск (там ограничения начнут действовать позже, с 13 мая по 12 июня).
Ограничения касаются машин с нагрузкой 6 тонн на одиночную ось, 5 тонн — на двуосную тележку и 4 тонны — на трёхосную. Объезжать краевые дороги можно по федеральным трассам Р-255 и Р-257.
При этом разрешено движение пассажирских автобусов, военной техники, машин экстренных служб, а также грузовиков, перевозящих дорожно-строительные материалы, отходы и социально значимые грузы (продукты, корма, топливо).
Кроме того, с 1 июня по 31 августа на дорогах с асфальтобетонным покрытием при температуре выше 32 градусов тепла введут дополнительные ограничения для грузовиков. Исключение — ночные перевозки при наличии спецразрешения.
