Стоимость проезда до села Шилокша, где ранее размыло мост, не изменилась

Стоимость проезда в автобусе до села Шилокша Кулебакского района, где ранее размыло временный мост, не изменилась. Об этом корреспонденту сайта pravda-nn.ru сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Ранее жители Кулебакского округа рассказали, что у них в общественном транспорте подорожал проезд на 20 рублей до села Шилокша. Напомним, из-за паводка там размыло автомобильный мост и дорогу, также придомовые территории частных домов в селе оказались подтоплены.
В минтрансе эту информацию опровергли. Как отметил ООО «ПАП», стоимость проезда не изменилась и составляет 196 рублей — до рабочего поселка Гремячево и 61 рубль — до села Шилокша.
В минтрансе со ссылкой на районную администрацию пояснили, что временный мост в селе уже восстановили — движение по нему возобновлено с 9 апреля. Также вновь начал курсировать автобус № 105 «Кулебаки — Гремячево», который отменили из-за размытой дороги.
