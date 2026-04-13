«Газпром нефть» в 2025 году расширила сеть АЗС в регионах России

В 2025 году «Газпром нефть» открыла 36 автозаправочных станций, расширив сеть до 1 585 АЗС в эксплуатации.
Наибольшее число АЗС построено и модернизировано в Красноярском крае, Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Новосибирской областях. В Нижегородской и Свердловской областях компания провела масштабное обновление действующих активов.
Чтобы поддержать динамику роста межрегиональных перевозок и внутреннего автотуризма, компания открыла 18 АЗС на федеральных трассах ЦКАД, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-7 «Волга», М-8 «Холмогоры», А-108 «Московское большое кольцо», А-146 «Краснодар — Верхнебаканский», Р-21 «Кола», Р-132 «Золотое кольцо», Р-255 «Сибирь», Р-256 «Чуйский тракт» и Р-258 «Байкал».
Более чем в 3,5 раза увеличено число АЗС с цифровыми системами самообслуживания, что позволило значительно ускорить заправку. По итогам 2025 года 332 станции сети АЗС «Газпромнефть» в 30 регионах России были оборудованы экспресс-кассами для оплаты топлива и товаров.
«Газпром нефть» продолжила активное развитие инфраструктуры для электромобилей на собственных АЗС и в партнерских локациях. Новые электрозарядные станции «Розетка» были открыты в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Новгородской и Тверской областях. В 2025 году количество ЭЗС компании достигло 146 станций.
«Стратегия развития розничного бизнеса строится на подходе, который объединяет комплексное использование современной инфраструктуры, передовые технологические решения и понимание потребностей наших клиентов. В этом году мы делаем акцент на тиражировании востребованных городских форматов и развитии многофункциональных заправочных комплексов на главных автомагистралях страны», — отметил директор по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрий Шепельский.
По словам директора по региональным продажам «Газпром нефти» Дмитрия Шепельского, стратегия развития розничного бизнеса строится на подходе, который объединяет комплексное использование современной инфраструктуры, передовые технологические решения и понимание потребностей клиентов. В этом году компания делает акцент на тиражировании востребованных городских форматов и развитии многофункциональных заправочных комплексов на главных автомагистралях страны.