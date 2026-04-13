Два танкера с россиянами на борту задержали в Малайзии

Власти Малайзии осуществили задержание двух нефтяных танкеров по подозрению в незаконной перевалке топлива. Об этом в понедельник, 13 апреля, сообщили в The Edge Malaysia.
По данным агентства по обеспечению соблюдения морского права, судна остановили в районе Баган-Аджам (штат Пинанг). У властей появились подозрения, что они находились в сцепке без разрешения.
По оценке ведомства, объем изъятого топлива составил 800 тысяч литров. В результате задержаны 22 члена экипажа, включая граждан России, Малайзии, Мьянмы, Филиппин и Индонезии, передает издание.
Днем ранее панамскому балкеру Hui Yuan, который ранее задержала береговая охрана Швеции по подозрению в нарушении экологического законодательства, разрешили покинуть страну.
Шведские правоохранители ранее задержали следовавший из РФ панамский танкер по подозрению в якобы сбросе угольных отходов в Балтийское море.
Тем временем командующий военно-морскими силами Эстонии Иво Варк заявил, что страна не намерена задерживать российские суда в Балтийском море из-за высокого риска военной эскалации.