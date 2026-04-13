В тамбовском техническом вузе прошла ярмарка вакансий для студентов

Ярмарка вакансий для студентов старших курсов состоялась 9 апреля в Тамбовском государственном техническом университете (ТГТУ) в соответствии с целями национального проекта «Кадры». Об этом сообщили в Министерстве труда и занятости населения Тамбовской области.
Участниками мероприятия стали более 500 студентов и 33 работодателя. Они представили вакансии в различных сферах. На площадке «PRОработу» карьерные консультанты кадрового центра города Тамбова предложили студентам пройти профориентационное тестирование, получить консультации по составлению резюме и принять участие в анкетировании для определения рисков нетрудоустройства. Кроме того, были организованы командообразующие игры для сплочения и мотивации.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.