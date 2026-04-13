В тамбовском техническом вузе прошла ярмарка вакансий для студентов

Участниками мероприятия стали более 500 студентов и 33 работодателя. Они представили вакансии в различных сферах. На площадке «PRОработу» карьерные консультанты кадрового центра города Тамбова предложили студентам пройти профориентационное тестирование, получить консультации по составлению резюме и принять участие в анкетировании для определения рисков нетрудоустройства. Кроме того, были организованы командообразующие игры для сплочения и мотивации.