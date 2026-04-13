Лавров посетит КНР 14−15 апреля и проведет переговоры с главой МИД Китая

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетит Китай 14−15 апреля и проведет переговоры с Министром иностранных дел КНР Ван И. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства.
«Ожидается обстоятельный обмен мнениями по ряду “горячих тем” и региональных сюжетов, включая украинский кризис и ситуацию на Ближнем Востоке», — говорится в сообщении.
Также стороны обсудят широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, перспективы контактов на различных уровнях и взаимодействие на международной арене.
Сергей Лавров: биография, семья и карьера министра иностранных дел РФ
Одна из самых узнаваемых фигур российской дипломатии, Сергей Лавров занимает пост министра иностранных дел на протяжении многих лет. Его деятельность охватывает сложные переговоры на международной арене, продвижение интересов России и участие в урегулировании глобальных конфликтов. Собрали главное из его биографии.