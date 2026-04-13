Воронежских водителей предупредили о выбегающих на дорогу сурках

На дороге близ воронежского Дивногорья появилась большая табличка с изображением сурка. Сотрудники музея-заповедника выложили также оповещение в соцсетях. Водителей предупреждают о возможном внезапном появлении грызунов на проезжей части. Колония сурков-байбаков давно облюбовала окрестности хутора. А в середине марта грызуны проснулись после зимней спячки и начали активную деятельность.