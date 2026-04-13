Разработчик Ан-2 призвал восстановить летную годность 700 самолетов

Самолеты Ан-2, которые в настоящее время простаивают и хранятся у частных владельцев и структур, можно вернуть в эксплуатацию. Дело в том, что у этой модели нет календарного срока службы и значительная часть машин еще технически пригодна к полетам. Об этом со ссылкой на ФАУ «СибНИА им. Чаплыгина» сообщает «Коммерсантъ».
Речь идет, уточнили в компании-разработчике авиатехники, о примерно 700 самолетах, ресурс которых израсходован всего на 25−30 процентов. Это, уточнили в компании, поможет решить проблему дефицита провозных емкостей на местных линиях в ближайшие пять-семь лет: до появления на рынке новых самолетов данного класса.
