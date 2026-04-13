За выходные в Красноярском крае задержали 114 нетрезвых водителей

В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения строго запрещено и влечет серьезные последствия. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение квалифицируется как уголовное преступление.