За выходные в Красноярском крае задержали 114 нетрезвых водителей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшие выходные сотрудники Госавтоинспекции Красноярского края выявили 114 водителей, управлявших транспортом в состоянии алкогольного опьянения.
Среди задержанных — 25 человек, которые не имели водительских прав и при этом сели за руль в нетрезвом виде. В отношении всех нарушителей составлены административные материалы.
Особое внимание правоохранители уделили повторным правонарушениям. Так, 7 водителей ранее уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения.
В Госавтоинспекции напомнили, что управление автомобилем в состоянии опьянения строго запрещено и влечет серьезные последствия. За такое нарушение предусмотрен штраф в размере 45 тысяч рублей, а также лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет. Повторное нарушение квалифицируется как уголовное преступление.