В Красноярске объявили торги на строительство дороги в микрорайоне Мичуринский

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске объявлены торги на поиск подрядчика для строительства новой автодороги в микрорайоне Мичуринский. Будущая трасса пройдет от улицы Волжская вдоль жилого дома по адресу Апрельская, 5И, с выходом на улицу Кутузова.
Протяженность дороги составит 628,8 метра. Она будет двухполосной, с тротуарами по обеим сторонам, пешеходными переходами и светофорами для повышения безопасности жителей, в том числе школьников. Также вдоль дороги установят освещение, скамейки и урны.
Проект предусматривает благоустройство территории: подрядчик должен засеять газоны, высадить 22 лиственницы, 13 яблонь, а также 587 кустов сирени и 8 кустов желтой акации.
Как отметил заместитель главы города — руководитель департамента градостроительства Александр Навродский, в микрорайоне ведется строительство школы на 1280 мест. Новая дорога обеспечит удобный и безопасный проезд к образовательному учреждению, а также станет вторым выездом из микрорайона и улучшит подъезд к жилым домам.
Следующим этапом станет проектирование дороги от дома на Апрельской, 5И до улицы Аральская. По поручению главы города работы по проектированию планируется начать в ближайшее время при корректировке бюджета.
Начальная стоимость контракта составляет 128,4 млн рублей. Итоги торгов подведут 24 апреля 2026 года. Завершить строительство планируется летом 2027 года. На время работ будет организован временный проезд к улице Кутузова, сообщили в мэрии.