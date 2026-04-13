В Гродно милиция нашла тело пропавшего подростка в лесном массиве

Известно, что 16-летний Егор Панкратов ушел из дома на улице Великая Ольшанка после 13.00 часов в четверг, 9 апреля. Сообщалось, что подросток пошел в школу, но до учреждения образования не дошел и пропал. С собой у школьника был мобильный телефон без сим-карты.