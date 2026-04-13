Эксперты назвали Калининград самым неудачным городом в России для вложений в недвижимость

Среднегодовая реальная прибыль от сдачи жилья в аренду оказалась отрицательной.

Эксперты назвали Калининград самым неудачным городом в России для вложений в недвижимость. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА Новости.

Калининград занял последнее место в рейтинге городов России по доходности от вложений в недвижимость. Среднегодовая реальная прибыль от инвестиций за три года с учётом сдачи жилья в аренду составляет −2,9%.

Для составления рейтинга эксперты рассчитали доходность недвижимости от прироста стоимости однокомнатной квартиры и сдачи её в аренду. Аналитики учитывали выплаты НДФЛ, ЖКУ, за капитальный ремонт, а также налоги на имущество.

Лидерами рейтинга стали Абакан, Оренбург и Челябинск. Помимо Калининграда в конце списка оказались Орёл и Якутск.

«Фактически в этих городах доходность недвижимости не соответствует уровню потребительской инфляции, то есть недвижимость (с учётом сдачи её в аренду) не позволяла на рассматриваемом временном горизонте даже сохранять свои деньги», — отметили в исследовании.