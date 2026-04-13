Юные изобретатели представили свыше 250 разработок на «Научной Вселенной Первых» в Перми

ПЕРМЬ, 13 апреля, ФедералПресс. Всероссийский фестиваль «Научная Вселенная Первых» собрал в Перми свыше трех тысяч ребят со всей страны. На нем юные изобретатели представили свои разработки и проекты в таких сферах, как космическая отрасль, сельское хозяйство, робототехника, ИТ-технологии и другие. Их в том числе оценили помощник президента России Андрей Фурсенко и председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.

«Юные исследователи на фестивале в Перми представили свыше 250 изобретений, продемонстрировав тем самым стремление участников “Движения Первых” к научным открытиям», — подчеркнул Артур Орлов.

Он добавил, что на церемонии закрытия 12 апреля анонсировали старт уже в ближайшее время второго сезона конкурса «Инженеры транспорта». Также на фестивале запустили новый проект — шоу «Разгон максимус».

Отметим, что всероссийский фестиваль «Научная Вселенная Первых» является главным мероприятием флагманского проекта «Первые в науке», который реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». В этом году он посвящен 65-летию полета Юрия Гагарина в космос.

В дни фестиваля, который прошел на площадке «Пермь Экспо», наряду с проектами ребят из 62 регионов можно было увидеть передовые разработки крупных российских компаний. Для участников подготовили насыщенную программу. В частности, ведущие эксперты в сфере науки и инноваций провели ребят них мастер-классы и интерактивные лекции. Также юные исследователи посетили знаковые технологичные предприятия, культурные организации и учебные заведения региона.

Одним из ключевых событий 12 апреля также стала форсайт-сессия «Открытия будущего». Ее провели Андрей Фурсенко, Артур Орлов и глава Прикамья Дмитрий Махонин.

«Многие из идей, озвученных ребятами на форсайт-сессии, могут стать реальностью уже в ближайшее время. Например, очки дополненной реальности в образовательном процессе уже применяются. Светофоры, разговаривающие с машинами, — вполне возможная версия будущего. И, конечно, летающие автомобили, о которых мечтают наши ребята», — поделился своими впечатлениями по итогам форсайт-сессии губернатор Пермского края.

Ранее «ФедералПресс» рассказывал, что «Первые» по всей стране присоединились к Неделе космоса в честь Дня космонавтики. Тысячи человек приняли участие в образовательных мероприятиях, которые в регионах подготовило «Движение Первых» в рамках масштабной всероссийской программы «Путь в космос». Она продлится до 19 апреля включительно.

Изображение сгенерировано с помощью ИИ / Маргарита Неклюдова.