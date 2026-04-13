Юные изобретатели представили свыше 250 разработок на «Научной Вселенной Первых» в Перми

ПЕРМЬ, 13 апреля, ФедералПресс. Всероссийский фестиваль «Научная Вселенная Первых» собрал в Перми свыше трех тысяч ребят со всей страны. На нем юные изобретатели представили свои разработки и проекты в таких сферах, как космическая отрасль, сельское хозяйство, робототехника, ИТ-технологии и другие. Их в том числе оценили помощник президента России Андрей Фурсенко и председатель правления «Движения Первых» Артур Орлов.