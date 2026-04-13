Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Названы типичные ошибки россиян при покупке квартиры в ипотеку

При поиске жилья в новостройках зачастую покупатели сначала выбирают понравившуюся квартиру и лишь потом пытаются понять, потянут ли такой кредит, что ведёт к завышенным ожиданиям и риску непомерной долговой нагрузки, предупредила руководитель управления коммерческих сервисов девелоперской компании Юлия Архангельская.

Источник: Life.ru

«Максимальный срок снижает платёж, но увеличивает итоговую переплату, а слишком короткий, напротив, создаёт серьёзную нагрузку», — подчеркнула она в интервью «Газете.ru».

Важно начинать с оценки стабильности доходов, наличия финансовой подушки и допустимого уровня долга, затем получить предварительное одобрение в банке и только после этого выбирать объект. Идеально, если ежемесячный платёж не превышает 30−35% дохода, а общая долговая нагрузка — 40−50%.

Эксперта добавила, что сегодня покупатели первички отдают предпочтение районам с готовой инфраструктурой, а не «перспективным» локациям. Кроме того, выбирать банк только по минимальной ставке — ошибка: важнее полная стоимость кредита, условия страхования и требования к первоначальному взносу. Перед оформлением ипотеки лучше закрыть другие кредиты и отказаться от рассрочек, а также заранее заложить расходы на ремонт (плюс 15−20% сверху).

Ранее брокер рассказал, как повысить свои шансы на одобрение кредита. Получить рыночную ипотеку стало сложнее, но при грамотной подготовке процесс пройдёт гладко. Банки усилили требования, и заёмщикам нужно тщательно проверить свою финансовую историю.

