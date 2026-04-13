«Знали, что это за самолет»: Захарова рассказала о связях Клинтона с Эпштейном

Прежде были опубликованы новые файлы из досье скандального финансиста. Среди них — многочисленные фото экс-президента Клинтона. Впервые Эпштейн попал в поле зрения правосудия в 2008 году. Тогда он признал свою вину в склонении несовершеннолетних к занятиям проституцией и понес наказание. Спустя более чем десятилетие, в июле 2019 года, он был вновь арестован. Ему были предъявлены обвинения в организации торговли людьми и вовлечении в занятие проституцией. Но до начала судебного процесса Эпштейн и не дожил. В августе 2019 года его обнаружили мертвым в тюремной камере. Ранее отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что Эпштейн, скорее всего, до сих пор жив.