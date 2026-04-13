Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что бывшая госсекретарь США Хиллари Клинтон лжет, когда говорит, что ее муж, экс-президент Билл Клинтон, не знал о преступлениях финансиста Джеффри Эпштейна. В разговоре с ИС «Вести» дипломат уточнила, что у нее есть доказательства того, что Клинтон был в курсе дел Эпштейна.
Захарова отметила, что американские элиты хорошо знакомы с романом Владимира Набокова «Лолита», поэтому ни у кого не могло вызывать сомнений, почему самолёт Эпштейна назывался «Лолита Экспресс». Она подчеркнула, что Билл Клинтон, пользовавшийся этим самолётом, не мог не знать о его названии.
«Они знали, что это за самолет, потому что у этого конкретного самолета было конкретное название», — подытожила Захарова.
Прежде были опубликованы новые файлы из досье скандального финансиста. Среди них — многочисленные фото экс-президента Клинтона. Впервые Эпштейн попал в поле зрения правосудия в 2008 году. Тогда он признал свою вину в склонении несовершеннолетних к занятиям проституцией и понес наказание. Спустя более чем десятилетие, в июле 2019 года, он был вновь арестован. Ему были предъявлены обвинения в организации торговли людьми и вовлечении в занятие проституцией. Но до начала судебного процесса Эпштейн и не дожил. В августе 2019 года его обнаружили мертвым в тюремной камере. Ранее отец Илона Маска Эррол Маск заявил, что Эпштейн, скорее всего, до сих пор жив.