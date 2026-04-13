Мобильный интернет пропал в Нижнем Новгороде 13 апреля

Интернет снова пропал в Нижнем Новгороде 13 апреля. Об этом нижегородцы сообщили в соцсетях.

Очевидцы пожаловались на сбои мобильного интернета заречной части города. Сообщается, что ранее интернета не было во всем Нижнем Новгороде, но недавно он появился в нагорной части города.

Также жители Сормовского района сообщают, что у них проблем с мобильным интернетом нет.

Нижегородцы уже пожаловались губернатору региона Глебу Никитину в комментариях под публикациями.

Ранее запустить сети 5G готовятся операторы связи в Нижегородской области.