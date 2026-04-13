Учителей обучат работе с БПЛА и VR-технологиями в Нижнем Новгороде

Программа повышения квалификации для учителей математики, физики, химии, биологии и информатики стартовала в Мининском университете 10 апреля. Курсы организованы по поручению Минпросвещения России в рамках комплексного плана Правительства РФ.
Программу повышения квалификации пройдут 4 тысячи учителей из Приволжского федерального округа. В день открытия педагоги приступили к очным и дистанционным практикумам и разобрали пять секций: химики изучили бережливые технологии, биологи — профориентацию, математики — подготовку к ОГЭ, а физики и информатики — сборку и программирование квадрокоптеров на базе лаборатории БПЛА. Всего для учителей-предметников запланировано 36 часов практики на оборудовании Центра экспериментальной физики и Центра экспериментальной химии, включая VR-лаборатории и «Фабрику процессов» на площадке нижегородского педвуза.
Как отметил министр образования Нижегородской области Михаил Пучков, удержать учителя в школе можно только через интерес и поддержку. По его словам, ситуация с педагогами естественно-научного и математического профиля в регионе выравнивается, что стало результатом совместной работы с Мининским университетом. Он также подчеркнул, что дефицит кадров планируется закрывать не административными мерами, а созданием благоприятной среды.
«Важно, чтобы молодой педагог видел цель, понимал инструменты и чувствовал плечо коллектива. Когда учителю интересно в школе, когда он знает, что его развитие — это приоритет, тогда он остается в школе. И сегодня мы видим, как студенты старших курсов, выходя на практику, уже завтра становятся штатными педагогами. Это и есть системное решение», — добавил министр.
Ректор Мининского университета Виктор Сдобняков отметил, что одной из ключевых задач сегодня является промышленное развитие региона и страны, а также достижение технологического суверенитета. По его словам, необходимо выстроить четкую систему — от обучения в средних классах до последующего трудоустройства на предприятии. Для этого университет начал подготовку специалистов нового формата — инженеров, способных объяснять.
Первый проректор Государственного университета просвещения Евгений Малеванов добавил, что до 2030 года все учителя пяти предметов пройдут повышение квалификации. Он подчеркнул, что уже сейчас каждый педагог должен уверенно работать с технологиями искусственного интеллекта, поскольку в 2027 году планируется выпуск нового учебника информатики с расширенным разделом по ИИ.
Партнеры из промышленности — ГК «ГАЗ», ОЭЗ «Кулибин», ВМЗ — предоставят оборудование и организуют экскурсии. По итогам обучения участники получат сертификаты и алгоритмы для применения в школе сразу после окончания курсов.
