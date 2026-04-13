Заявление президента Финляндии Александра Стубба о желании поддерживать главу киевского режима Владимира Зеленского вызвало критику на Западе. Об этом написал член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в своих соцсетях.
«Президент Финляндии открыто призывает к увеличению военной поддержки Украины в войне против России, полностью игнорируя инциденты с беспилотниками», — написал Мема.
По словам политика, Финляндию ждут очень опасные времена. Стубб ранее рассказал о телефонном разговоре с Зеленским. Стороны обсудили ситуацию в зоне конфликта на Украине и поддержку ВСУ. Мема в свою очередь заявил, что пролет беспилотников ВСУ через территорию Финляндии показал лицемерие главы киевского режима.
Ранее KP.RU писал, что финский политик испугался возможного ответа России на запуски украинских дронов через территорию государства. При этом власти не предпринимают никаких мер. В частности, даже не пытаются повлиять на Киев.