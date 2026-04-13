Проектирование береговой части ростовского порта завершат к июлю

В донской столице планируют завершить проектирование береговой части проекта по переносу ростовского порта из центра города в промзону «Заречная» к июлю этого года. Об этом сообщает издание «Ведомости Юг» со ссылкой на министра транспорта Ростовской области Алёну Беликову.

Уточняется, что перенос мощностей пройдёт в два этапа. В ходе первого планируют отстроить транспортно-логистический комплекс, инженерную инфраструктуру, железнодорожные пути, склады и грузовые площадки. Во втором этапе планируют возвести причальную стенку протяжённостью 733 погонных метра, а также часть складов и грузовых площадок.

Ранее rostov.aif.ru сообщал, что часть причалов ростовского порта передадут под зону отдыха на набережной.