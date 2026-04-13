В Ростове обсудили решения по повышению платежной дисциплины

В донской столице прошла стратегическая деловая встреча «Культура платежей и партнерство» при поддержке Сбера. Мероприятие было организовано для ключевых поставщиков жилищно-коммунальных услуг и представителей GR-сообщества.
В рамках события на инновационной площадке «Теплица. Бережно» собрались ведущие эксперты отрасли. Его основная цель — поиск решений по цифровизации расчетов и повышению платежной дисциплины.
На открытии встречи управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим подчеркнул, что банк давно стал технологической экосистемой, в которой главным ресурсом являются искусственный интеллект и передовая аналитика. Он отметил важность внедрения цифровых решений в здравоохранении, туризме, образовании, строительстве и других социально значимых отраслях региона.
Константин Бугрим, управляющий Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Глеб Садов.
— Сфера ЖКХ — это основа комфортной жизни. Тепло, вода, электричество, уборка дворов — это то, что делает нашу жизнь уютной и безопасной. Ежемесячно жители Ростовской области совершают более 5 млн платежей по коммунальным услугам, и 90% из них выбирают безналичный способ. Вместе с тем, ЖКХ, как и многих другие сферы, сталкивается с проблемой недополучения средств из-за задолженности по платежам. Мы готовы делиться нашими компетенциями, чтобы в разы повысить платежную дисциплину, не ухудшая качество жизни людей, — поделился Константин Бугрим.
В ходе деловой программы участники мероприятия рассмотрели современные решения для повышения платежной дисциплины, уделив внимание как технологическим, так и правовым аспектам их внедрения. Представители банка презентовали инструменты автоматизации бизнес-процессов и продвинутой аналитики, а также разобрали механизмы правовой защиты с учётом последних изменений в регулировании. Наибольший отклик у аудитории получила интерактивная сессия: совместно со спикерами участники обсудили стратегии снижения рисков и интеграцию продуктовых, технических и юридических подходов.
Напомним, что в апреле в Ростове уже прошло совещание по вопросу погашения задолженности за топливно-энергетические ресурсы организациями жилищно-коммунального хозяйства, на котором поднимались вопросы накопившейся задолженности организаций за газ и электроэнергию.