Бритни Спирс поступила в рехаб после задержания за пьяную езду

Американская певица и актриса Бритни Спирс поступила на лечение в реабилитационный центр после задержания за пьяное вождение, сообщил The Hollywood Reporter (THR) со ссылкой на представителя певицы.
В начале марта сотрудники дорожной полиции Калифорнии задержали певицу за пьяное вождение. Уже на следующий день Спирс освободили, но 4 мая ей предстоит предстать перед судом.
Представитель Спирс назвал произошедшее «досадным инцидентом, совершенно непростительным». По его словам, певица предпримет правильные шаги и будет соблюдать закон.
«Надеюсь, это станет первым шагом к давно назревшим переменам в жизни Бритни. Надеюсь, она получит необходимую помощь и поддержку в это трудное время. Ее сыновья будут проводить с ней время. Ее близкие разработают давно необходимый план, который поможет ей добиться благополучия», — отметил собеседник THR.
Он добавил, что после инцидента Спирс самостоятельно обратилась за помощью в реабилитационный центр.
Пик популярности Бритни Спирс пришелся на начало 2000-х годов. Тогда певица употребляла алкоголь и наркотики, на фоне чего ухудшилось ее психическое здоровье. В результате в 2008 году суд признал Спирс частично недееспособной и назначил опекуном ее отца. Он контролировал личные и финансовые дела дочери, в том числе вопросы лечения, безопасности и карьеры. Сыновья Шон и Джейден остались жить с отцом Федерлайном.
Певица обвиняла семью во лжи, контроле и в том, что ее заставляли работать и пить литий. Она заявляла, что ей также запрещали вновь выйти замуж и завести детей, а также находиться в одной машине с молодым человеком, с которым она встречается.
В итоге суд снял опекунство только в ноябре 2021 года.
