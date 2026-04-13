Dolce & Gabbana возглавил экс-гендиректор Gucci

Новым со-гендиректором итальянского модного дома Dolce & Gabbana стал Стефано Кантино, об этом сообщают Bloomberg и Reuters со ссылкой на документы компании. Он будет работать вместе с председателем совета директоров и генеральным директором Альфонсо Дольче.
Стефано Кантино занял место ушедшего из компании основателя бренда Стефано Габбано. Кантино ранее возглавлял Gucci, а также работал в Prada.
Назначение Кантино «соответствует стратегии роста Dolce & Gabbana, ориентированной на эволюцию организационной модели компании от модного бренда к компании, предлагающей товары и услуги для образа жизни», говорится в заявлении компании.
Dolce & Gabbana находится в кризисном положении из-за спада спроса на предметы роскоши. Итальянский модный дом задолжал кредиторам €450 млн. Финансовые организации, занимающиеся долгами компании, а хотят привлечь в качестве инвестиций до €150 млн для рефинансирования. Для оплаты долгов компания также рассматривает возможность продажи своих активов недвижимости. Финансовым консультантом Dolce & Gabbana на переговорах с кредиторами является компания Rothschild & Co.
Стефано Габбано покинул пост председателя совета директоров Dolce & Gabbana в декабре прошлого года, о его отставке стало известно 10 апреля. Стефано Габбана — один из основателей модного дома. Ему принадлежит до 40% акцией компании. Из-за финансовых трудностей модного дома Габбана рассматривает возможность частично продажи своей доли.
Модный дом Dolce & Gabbana был основан в 1985 году. Его основателями стали два дизайнера — Доменико Дольче и Стефано Габбана. Компания занимается разработкой и производством премиальных линий одежды, нижнего белья и парфюма.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.