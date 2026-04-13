Dolce & Gabbana возглавил экс-гендиректор Gucci

Dolce & Gabbana находится в кризисном положении из-за спада спроса на предметы роскоши. Итальянский модный дом задолжал кредиторам €450 млн. Финансовые организации, занимающиеся долгами компании, а хотят привлечь в качестве инвестиций до €150 млн для рефинансирования. Для оплаты долгов компания также рассматривает возможность продажи своих активов недвижимости. Финансовым консультантом Dolce & Gabbana на переговорах с кредиторами является компания Rothschild & Co.