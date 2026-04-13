Колледжи и техникумы Хабаровского края откроют свои двери для будущих студентов

Школьникам расскажут о преимуществах «Профессионалитета».

Источник: Хабаровский край сегодня

18 апреля в Хабаровском крае пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», свои двери откроют шесть действующих образовательно-производственных кластеров в области авиастроения, железнодорожного и водного транспорта, педагогики, туризма и сервиса, судостроения. В этом году добавится седьмой — для строительной отрасли.

Главная цель проекта — быстрое трудоустройство и целевое обучение по востребованным профессиям.

— Федеральный проект «Профессионалитет» играет важную роль в обеспечении технологического лидерства России. — национальной цели, поставленной президентом Владимиром Путиным. Проект дает молодым людям возможность быстро и качественно освоить востребованные профессии, гарантирует целевое обучение и трудоустройство. Сегодняшние школьники должны видеть и знать перспективы своего профессионального развития, современные условия для обучения и потенциальных работодателей, — рассказал министр образования и науки Хабаровского края Алексей Мокрушин.

В программе дня классный час с рассказом студентов о преимуществах обучения и стажировках, родительское собрание, мастер-классы и экскурсии. Например, в Хабаровском педколледже проведут профтестирование и профессиональные пробы для школьников.

Оператором проекта по поручению Минпросвещения России выступает Институт развития профессионального образования.