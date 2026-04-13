Колледжи и техникумы Хабаровского края откроют свои двери для будущих студентов

18 апреля в Хабаровском крае пройдет Единый день открытых дверей федерального проекта «Профессионалитет» в рамках президентского нацпроекта «Молодежь и дети». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», свои двери откроют шесть действующих образовательно-производственных кластеров в области авиастроения, железнодорожного и водного транспорта, педагогики, туризма и сервиса, судостроения. В этом году добавится седьмой — для строительной отрасли.