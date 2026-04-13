Ветераны Красноярского края получат выплаты к 9 Мая

К 81-летию Победы в Великой Отечественной войне ветераны Красноярского края получат региональные выплаты. Об этом рассказали в краевом правительстве. Всего выплаты положены более 66 тысячам жителям.
По 50 тысяч рублей перечислят инвалидам и участникам войны. По десять тысяч рублей получат несовершеннолетние узники фашистских концлагерей. По пять тысяч — жители блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, труженики тыла, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны. По 1,5 тысячи — дети погибших защитников и пережившие войну в несовершеннолетнем возрасте.
Сообщается, что выплаты перечислят в апреле. Обращаться никуда не нужно. Перечисления производят через почтовые отделения или банковские карты на основании данных, имеющихся в управлении соцзащиты.