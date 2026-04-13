Инвестиционные возможности Красноярского края в АПК презентовали в Тыве

Корпорация развития Енисейской Сибири представила инвестиционные предложения Красноярского края в сфере агропромышленного комплекса на форуме в столице Республики Тыва городе Кызыле. Были презентованы проекты по созданию тепличного комплекса, завода по переработке молока и предприятия по производству комбикорма. Корпорация сопровождает 31 проект в сфере агропромышленного комплекса на общую сумму инвестиций 51 млрд рублей. В Красноярском крае инвесторы получают помощь на всех этапах реализации проектов, включая взаимодействие с органами власти и ресурсоснабжающими организациями, решение земельных вопросов, сопровождение процедур выдачи лицензий, разрешений на строительство, — рассказала заместитель генерального директора — руководитель дирекции по инвестиционному развитию Корпорации развития Енисейской Сибири Валерия Ступина. Помимо презентации проектов, участники инвестиционной сессии, организатором которой выступила Корпорация развития Енисейской Сибири, обсудили инструменты инвестиционного развития АПК, цифровизацию сельского хозяйства и кооперацию между предприятиями регионов Енисейской Сибири. Добавим, в рамках форума Корпорация развития Енисейской Сибири и министерство сельского хозяйства Тывы подписали соглашение о сотрудничестве. Документ предусматривает партнёрство, консультационную поддержку и проведение совместных мероприятий.