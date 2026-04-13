Выставка «Собор Святых» с редкими скульптурами открылась в Нижнем Новгороде

В Манеже Нижегородского кремля открылась выставка «Собор Святых», объединившая более 70 образцов деревянной храмовой скульптуры XVII — начала XX веков. Экспозицию представили совместно с Нижегородской епархией, а значительная часть экспонатов недавно вернулась после реставрации. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём телеграм-канале.