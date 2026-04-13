Выставка «Собор Святых» с редкими скульптурами открылась в Нижнем Новгороде

В Манеже Нижегородского кремля открылась выставка «Собор Святых», объединившая более 70 образцов деревянной храмовой скульптуры XVII — начала XX веков. Экспозицию представили совместно с Нижегородской епархией, а значительная часть экспонатов недавно вернулась после реставрации. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в своём телеграм-канале.
Особую ценность проекту придают 47 предметов, которые более года находились в центре Грабаря. Теперь посетители могут увидеть обновлённые произведения, многие из которых ранее не экспонировались. Самым ранним экспонатом стала полихромная скульптура Николая Можайского XVII века из коллекции музея-заповедника.
Отдельное место в экспозиции занимают работы на тему «Христос в темнице» — они производят сильное эмоциональное впечатление и позволяют почувствовать живой почерк народных мастеров. Выставка раскрывает малоизвестную сторону нижегородского искусства — сакральную деревянную пластику, уходящую корнями в традиции Поволжья.
Манеж продолжает укреплять статус крупной культурной площадки региона. После проектов «Небесный Нижний» и выставки Виктора Васнецова новое событие вновь объединяет искусство, историю и духовное наследие, делая его доступным для широкой публики.