Пляжный сезон без выходных: у нерп в Приморье началась главная «косметическая» процедура года

У нерп в Приморье начался период линьки.

Источник: Комсомольская правда

В Дальневосточном морском заповеднике у пятнистых нерп (ларг) стартовал период линьки. Они массово выползают на камни, чтобы обновить шубу, и, кажется, не против попозировать инспекторам. Подробнее — в материале «КП — Владивосток».

Сейчас животные восстанавливаются после недавнего сезона размножения и проводят «дни красоты» на лежбищах. Благодаря охраняемым берегам и скалам, процесс смены меха проходит для краснокнижных тюленей максимально комфортно и безопасно. Кстати, интересный факт: в хорошую погоду ларги готовы нежиться на солнце хоть круглый год — их «пляжный сезон» длится примерно 365 дней в году.

«Во время антибраконьерского рейда мы запечатлели этих пятнистых нерп. Одни отдыхали на камнях, другие с любопытством поглядывали на инспекторов — возможно, проводили свой рейд», — поделился государственный инспектор Владислав Дегтярев.

Добавим, что Дальневосточный морской заповедник находится под управлением национального парка «Земля леопарда».