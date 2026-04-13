Музыкальный фестиваль Башмета охватит пять городов Хабаровского края

Юбилейный XV Международный музыкальный фестиваль под артистическим руководством Юрия Башмета торжественно открылся в Хабаровске. Гала-концерт камерного ансамбля «Солисты Москвы» собрал полный зал в Городском дворце культуры, как сообщает пресс-служба правительства Хабаровского края. Подробнее об этом в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Программа открытия совпала с Неделей космоса. Тематика была отражена в репертуаре: зрители услышали сочинение Кузьмы Бодрова «Мечта о космосе», которое ранее исполнялось на Байконуре. В концерте также приняли участие скрипач Грант Башмет, солистка Молодежной оперной программы Большого театра Анна Юркус и пианистка Ксения Башмет. Завершился вечер музыкально-поэтическим произведением Петра Карягина.
Гастрольный график фестиваля рассчитан до 18 апреля. Концерты пройдут в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Николаевске-на-Амуре и Советской Гавани. Одновременно с этим в краевом центре организована работа музыкальной академии для талантливой молодежи. С 11 по 17 апреля юные артисты смогут пройти обучение у известных педагогов и исполнителей в рамках образовательной программы фестиваля.
