В Хабаровске высадят миллион цветов и сделают ставку на самое красивое

Миллион цветов, новые бульвары и ставка на местные растения — в Хабаровске запускают масштабное озеленение города, — сообщает МАХ-канал Дмитрия Демешина.
Глава региона посетил муниципальное предприятие «Горзеленстрой», где сейчас идёт подготовка к весенней высадке. По его словам, задача, которая ещё несколько лет назад казалась амбициозной, сегодня стала ежегодной нормой.
«Миллион цветов для Хабаровска несколько лет назад был амбициозной целью. Сейчас эта цифра уже в ежегодном плане», — отметил Дмитрий Демешин.
Во время визита губернатор уточнил у мэра города Сергея Кравчука сроки и объёмы работ.
«Как мы и обещали жителям, в этом году миллион цветов разных видов мы высадим», — ответил глава города.
К массовой высадке приступят после 15 мая, когда установятся устойчивые температуры. Основной объём работ традиционно придётся на конец месяца.
В тепличном комплексе «Горзеленстроя» задействованы 19 теплиц, где выращивают 25 видов декоративных растений и трав. Ассортимент ежегодно обновляется: на клумбах уже появлялись розы, подсолнухи и даже тропические культуры.
В этом году начнётся и новое направление — высадка так называемой «дальневосточной сакуры». Первые 100 саженцев планируют разместить в районе городских прудов.
«В этом году по моему поручению будут осваивать “дальневосточную сакуру” — 100 корней этого растения высадят на городских прудах», — подчеркнул губернатор.
Во время осмотра предприятия Демешин отдельно отметил отношение сотрудников к работе.
«Я увидел, как девчонки высаживают — с такой любовью это делают. Не просто “палку в землю воткнуть”, а с душой», — сказал он.
Помимо цветников, на базе предприятия развивают собственные питомники. Под открытым небом выращивают саженцы сосен, вязов, рябин, дубов и маньчжурского ореха.
Губернатор поставил задачу активнее использовать местный посадочный материал и выстраивать системную работу с застройщиками.
«Вы должны понимать, какие стройки идут, и предлагать свою продукцию. Когда всё везут из других регионов — зарабатывают не наши», — отметил он.
Отдельный акцент сделан на благоустройстве ключевых общественных пространств. В этом году в Хабаровске планируется обновление Амурского и Уссурийского бульваров.
«Не просто то, что есть — а самое красивое. Потому что это лицо города», — заявил Дмитрий Демешин.
Глава региона подчеркнул, что озеленение остаётся важной частью городской среды и будет усиливаться.
«Хабаровск — лицо всего региона, и он должен соответствовать столичному статусу», — добавил он.
Власти рассчитывают, что развитие собственного производства растений позволит не только улучшить внешний вид города, но и поддержать местные предприятия.