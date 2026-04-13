День космонавтики в Перми завершили игрой на «Денди» на медиафасаде

На медиафасаде не только шла игра, но и в реальном времени отображался сам игрок. Он находился на улице рядом с экраном, который выполнял для него роль монитора. По данным портала, мероприятие приурочено к 65-летию полета первого человека в космос. Пока организаторы не сообщают, планируется ли развивать эту задумку в будущем.