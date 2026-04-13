День космонавтики в Перми завершили игрой на «Денди» на медиафасаде

В День космонавтики, 12 апреля, пермяки сыграли на 3D медиафасаде «Пермь Экспо» в «Галагу» — культовую игру для «Денди» 80 х годов, где космический кораблик сражается с инопланетными мухами. Об этом сообщает портал v-kurse.ru.
Это первый опыт реализации подобной активности в России: игра транслировалась на экране площадью 300 кв. метров. При этом авторы идеи не планируют официально регистрировать рекорд.
На медиафасаде не только шла игра, но и в реальном времени отображался сам игрок. Он находился на улице рядом с экраном, который выполнял для него роль монитора. По данным портала, мероприятие приурочено к 65-летию полета первого человека в космос. Пока организаторы не сообщают, планируется ли развивать эту задумку в будущем.
Похожие активности проводились и раньше. Например, аркадный аттракцион Galaxian3: Project Dragoon от Namco 1990 года — самая большая версия игры из серии. Кроме того, в 2015 году в Лондоне ретро-игры транслировались на медиаэкранах, где зрители управляли персонажами. А в 2016 году в Варшаве прошла серия интерактивных ретро-игр — Tetris, Pac-Man — с управлением через мобильные контроллеры и трансляцией на фасад.