В Калининграде экстремист-алиментщик стал фигурантом уголовного дела

В Калининграде под уголовное дело за неуплату алиментов попал мужчина, не признающий российских законов — он полагает, что СССР продолжает существовать (организации, разделяющие такие взгляды, считаются в России экстремистскими). Как сообщает пресс-служба УФССП России по Калининградской области, отец задолжал 650 тысяч рублей на содержание ребенка.
Известно, что по решению суда горожанин обязан ежемесячно перечислять на содержание сына 8,8 тыс. рублей. Вместо этого он платит только 850 рублей ежемесячно. И именно потому что не признает легитимность российского законодательства. Он уверен, что такой суммы по «старым советским» деньгам вполне достаточно.
Мужчина не трудоустроен официально и у него нет имущества, на которое можно обратить взыскание. Положенные ему 40 часов обязательных работ он не отбыл.
Теперь завели уголовное дело. Ему грозит до года лишения свободы.