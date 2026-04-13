Четверо юных пермяков рекомендованы к поступлению в ГИТИС

МТС сообщает о подведении итогов предварительного онлайн-отбора в ГИТИС среди абитуриентов Пермского края. Мероприятие проходило на платформе МТС Линк в рамках образовательного проекта «Поколение М». По результатам испытаний в следующий очный этап прошли пермяки Михаил Романенко, Максим Петров, Евгения Палехова и Эвелина Салахова.
Онлайн-отбор абитуриентов Прикамья проходил на актёрский факультет. Мероприятие проводил старший преподаватель кафедры мастерства актёра ГИТИСа Андрей Станиславович Оганян. Перед индивидуальными выступлениями эксперт провёл творческую встречу с начинающими актёрами: поделился советами по выбору репертуара, объяснил критерии оценки на последующих этапах и подсказал, как эффективнее раскрыть себя на сцене.
Для участия в онлайн-отборе абитуриенты подготовили обязательную чтецкую программу: басню, стихотворение и прозаический отрывок. В рамках отбора звучали стихи Сергея Есенина, Роберта Рождественского, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Владимира Маяковского, басни Михалкова, Крылова, Емельяновой и другие произведения русских авторов. Кроме того, педагог в рамках первого тура оценивал музыкальность и чувство ритма абитуриентов. На выступление каждому давалось шесть минут.
В творческой встрече и онлайн-отборах приняли участие более 160 ребят из 34 городов Уральского федерального округа. По итогам консультаций предложения для прохождения во второй очный этап отбора в ГИТИС в Москве получили ребята из Перми: Михаил Романенко, Максим Петров, Евгения Палехова и Эвелина Салахова.
«Я искренне радуюсь за Мишу, Максима, Женю и Эвелину — они доказали, что настоящий талант не требует лишних слов и долгих дорог. Благодаря совместному проекту МТС и ГИТИСа ребята сэкономили драгоценное время на подготовку к экзаменам и прошли важнейший этап отбора, не выезжая из Перми. Уверена, что их целеустремлённость и дарование помогут успешно преодолеть следующие испытания и стать полноправными студентами легендарного вуза», — прокомментировала директор МТС в Пермском крае Оксана Кайгородова.
«Огромное спасибо МТС и ГИТИСу за возможность принять участие в отборе из другой точки страны — не все вузы на это идут. Андрей Станиславович слушал внимательно, дал кучу советов: например, рекомендовал брать прозу о любви, а после “Песни про зайцев” в моём исполнении советовал брать аудиторию с первых нот, чтобы произведение не выглядело слишком затянутым. Честно, когда отключился от звонка, первая мысль была: “Всё, слетел”. Но прошёл! Чему, конечно, очень рад, но расслабляться некогда — до второго тура осталось совсем мало времени», — поделился впечатлениями Михаил Романенко.