В МВД прокомментировали информацию о массовой драке в Ростове

В Ростове-на-Дону полиция проверяет сообщение о массовой драке в микрорайоне Суворовском. Выяснять ситуацию начали после публикации в соцсетях, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
— В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства, а также личности участников инцидента. По итогам этогй работы будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в полиции.
Добавим, судя по видео из социальных сетей, конфликт произошел поздно вечером на улице. В разборке участвовали несколько мужчин. Из-за чего именно вспыхнула ссора, неизвестно.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.