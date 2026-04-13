В МВД прокомментировали информацию о массовой драке в Ростове

Несколько мужчин устроили разборку с дракой в Ростове, полицейские уже проводят проверку.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полиция проверяет сообщение о массовой драке в микрорайоне Суворовском. Выяснять ситуацию начали после публикации в соцсетях, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

— В настоящее время проводится проверка, выясняются обстоятельства, а также личности участников инцидента. По итогам этогй работы будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в полиции.

Добавим, судя по видео из социальных сетей, конфликт произошел поздно вечером на улице. В разборке участвовали несколько мужчин. Из-за чего именно вспыхнула ссора, неизвестно.

