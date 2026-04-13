Укусил клещ? Вот куда можно обратиться за медпомощью в Омской области

По данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на прошлый четверг, 9 апреля, в медицинские организации после укусов клещей уже обратились 89 человек, в том числе 46 детей. При этом случаев инфекций, вызванных кровососущими, в регионе пока не зарегистрировано. В ведомстве отметили, что этот показатель не превышает среднемноголетние значения, а случаев инфекций, связанных с укусами клещей, пока не зарегистрировано.