Укусил клещ? Вот куда можно обратиться за медпомощью в Омской области

По данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на прошлый четверг, 9 апреля, в медицинские организации после укусов клещей уже обратились 89 человек, в том числе 46 детей. При этом случаев инфекций, вызванных кровососущими, в регионе пока не зарегистрировано. В ведомстве отметили, что этот показатель не превышает среднемноголетние значения, а случаев инфекций, связанных с укусами клещей, пока не зарегистрировано.
В рамках профилактики в 2026 году в регионе планируют провести акарицидную обработку на площади более 3 тысяч гектаров. Кроме того, против клещевого энцефалита уже привили более 20 тысяч человек.
В лабораториях исследовали почти 96% клещей, снятых с людей. По данным Роспотребнадзора, вирус клещевого энцефалита ни в одном из них не обнаружили. При этом у 2,1% клещей выявили боррелии, ещё у 2,1% — возбудителей гранулоцитарного анаплазмоза человека.
В случае укуса клеща жителям рекомендуют обращаться за медицинской помощью в травмпункты и поликлиники.
В районах области пострадавших примут в поликлиниках и больницах по месту жительства.
Детям в Омске помогут:
В поликлинике № 1 Городской детской клинической больницы № 3 (20 Партсъезда, 24); В детской городской поликлинике № 2 (Путилова, 5); В детской городской поликлинике № 8 (Куйбышева, 29).
Взрослым в Омске помогут:
В Центральном округе — в городской поликлинике № 1 (Карла Либкнехта, 3); В Октябрьском округе — в БСМП-2 (Лизы Чайкиной, 7); В Советском округе — в поликлинике № 1 городской больницы № 3 (Энергетиков, 19); В Кировском округе — в поликлинике № 2 городской клинической больницы им. Кабанова (пр. Комарова, 20); В Ленинском округе — в поликлинике № 2 МСЧ-4 (Академика Павлова, 29).
Исследовать снятого клеща на инфекции можно:
В Омском НИИ природно-очаговых инфекций (пр. Мира, 7); В Центре гигиены и эпидемиологии (27-я Северная, 42а); В филиале Центра гигиены и эпидемиологии в Таре (г. Тара, Советская, 100); В Крутинской центральной районной больнице (р.п. Крутинка, Больничный пер., 21); В Тюкалинской центральной районной больнице (г. Тюкалинск, Луначарского, 1).
Если самого клеща сохранить не удалось, для ранней диагностики возможно исследование сыворотки крови. Этим занимаются в Омском НИИ природно-очаговых инфекций и Центре гигиены и эпидемиологии.