Власти Малайзии задержали два танкера с дизельным топливом

Источник: РБК

Малазийское морское правоохранительное агентство задержало два танкера по подозрению в незаконной перегрузке дизельного топлива в штате Пенанг. Среди членов экипажа есть россияне. Об этом сообщила пресс-служба MMEA.

Директор морского управления штата Пенанг Мухаммад Суффи Мохд Рамли информировал, что о подозрительном передвижении двух судов стало известно утром 11 апреля. На место был направлен малазийский морской патрульный катер для проведения проверки.

«В ходе проверки было установлено, что оба судна находились в соединенном состоянии и подозревались в осуществлении операций по перекачке нефти с судна на судно без соответствующего разрешения», — заявил он.

Правоохранители нашли на суднах примерно 700 тыс. л дизельного топлива стандарта Euro 5, а общий объем изъятого топлива оценивается в 800 тыс. л.

По словам Мохд Рамли, были арестованы 22 члена экипажа: граждане Малайзии, Мьянмы, России, Филиппин и Индонезии. Общая сумма ущерба оценивается в 5,43 млн ринггитов (107−110 млн руб.).

11 апреля сообщалось, что через Ормузский пролив начали движения три супертанкера. Один из них шел в Малакку (Малайзия), куда его фрахтовщикам было выдано разрешение на выход.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

