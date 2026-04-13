Омский педиатр объяснила, чем опасно насилие за столом

Омский минздрав 13 апреля опубликовал рекомендации родителям от педиатра ДГБ № 4 Анны Шмонденко. Она развеяла миф о том, что дети сами не понимают сытости и их надо заставлять доедать каждую порцию.
Малыши рождаются со встроенным механизмом саморегуляции и четко чувствуют голод. Когда их пичкают едой «за маму», внутренние настройки сбиваются. Ребенок перестает доверять своему телу и ориентируется только на пустую тарелку. Во взрослой жизни это выливается в излишнее потребление пищи, что чревато ожирением и стрессом от еды.
Врач посоветовала разрешать оставлять пищу. Лучше класть в тарелку маленькие порции и предлагать взять добавку. Пусть ребенок выбирает, например, брокколи или морковь — тогда интерес к еде будет выше. Мультики за столом только мешают: мозг не слышит сигналов сытости.
