Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский педиатр объяснила, чем опасно насилие за столом

Привычка заставлять ребенка доедать ведет к проблемам с лишним весом.

Источник: Комсомольская правда

Омский минздрав 13 апреля опубликовал рекомендации родителям от педиатра ДГБ № 4 Анны Шмонденко. Она развеяла миф о том, что дети сами не понимают сытости и их надо заставлять доедать каждую порцию.

Малыши рождаются со встроенным механизмом саморегуляции и четко чувствуют голод. Когда их пичкают едой «за маму», внутренние настройки сбиваются. Ребенок перестает доверять своему телу и ориентируется только на пустую тарелку. Во взрослой жизни это выливается в излишнее потребление пищи, что чревато ожирением и стрессом от еды.

Врач посоветовала разрешать оставлять пищу. Лучше класть в тарелку маленькие порции и предлагать взять добавку. Пусть ребенок выбирает, например, брокколи или морковь — тогда интерес к еде будет выше. Мультики за столом только мешают: мозг не слышит сигналов сытости.

Ранее «Комсомольская правда — Омск» писала, как «не сорвать желудок» после поста.