Неделя космоса в Красноярском крае: от викторин до «космических» мастер-классов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В учреждениях социального обслуживания Красноярского края прошли сотни мероприятий в рамках Недели космоса.
В программу вошли викторины, мастер-классы, игровые занятия и творческие проекты для детей, семей и людей старшего возраста.
Так, в КЦСОН «Железнодорожный» участники проверили знания об истории освоения космоса и биографии Юрия Гагарина. В центре семьи «Надежда» дети расписали футболки в космической тематике, создав авторские вещи.
В КЦСОН «Кировский» провели «Яркую субботу» с играми, танцами и творческими занятиями, а в пансионате «Прибрежный» пожилые участники собрали модели «ракет будущего» из подручных материалов.
В Лесосибирске для участников движения «Сибирское долголетие» организовали музыкальный квиз, посвященный космосу. В Ужурском центре семьи прошла викторина «Космическое путешествие» с заданиями и играми на тему планет и звезд.
В КЦСОН «Идринский» участники попробовали себя в роли космонавтов — выполняли игровые задания и создавали «скафандры». В центре семьи «Доверие» для детей и родителей подготовили интерактивные площадки, включая программу «Веселый космодром».
В Березовском районе дети лепили планеты Солнечной системы из воздушного пластилина.
Как отмечают организаторы, мероприятия позволили участникам разных возрастов познакомиться с темой космоса в игровой и доступной форме.