ЛОР-врач Фельдбуш предостерегла от чистки ушей ватными палочками

Ватные палочки, которые есть почти в каждой ванной комнате, стали неотъемлемой частью нашего повседневного ухода. Однако многие из нас не задумываются о том, правильно ли мы их используем. Врачи предупреждают, что большинство людей чистят уши неправильно и даже не осознают этого. Отоларинголог Татьяна Фельдбуш рассказала, какие ошибки мы совершаем при уходе за ушами и как правильно заботиться о них, не рискуя здоровьем.
Ушная сера: не враг, а защитник.
Ватные палочки часто воспринимаются как стандартный инструмент для чистки ушей. Однако, по мнению специалистов, они могут стать причиной различных проблем.
«Важно понять одну вещь: ухо не нужно “чистить изнутри”. Ушная сера — это не грязь. Это защита», — объяснила Татьяна Фельдбуш в беседе с Тульской службой новостей.
В норме ухо обладает собственным механизмом самоочищения. Ушная сера постепенно перемещается к выходу из слухового прохода, где её можно удалить естественным путём.
Ватные палочки же они не очищают ухо, а, наоборот, нарушают его естественный процесс самоочищения. Это может привести к микроповреждениям кожи слухового прохода, сухости и зуду, воспалению наружного уха (наружному отиту) и риску повреждения барабанной перепонки.
Кроме того, ватные палочки часто не удаляют серу, а проталкивают её вглубь слухового прохода. Это может стать причиной образования серных пробок, которые могут ухудшить слух.
Зуд в ушах: реакция на вмешательство.
Многие люди сталкиваются с проблемой зуда в ушах. И часто они пытаются избавиться от него, регулярно очищая уши. Однако, как отмечает Татьяна Фельдбуш, это может быть ошибкой.
Когда мы удаляем серу, мы нарушаем естественный баланс кожи уха. Это может привести к её пересушиванию и нарушению защитных функций. В ответ на это кожа начинает зудеть, и возникает замкнутый круг: чем чаще мы чистим уши, тем сильнее они чешутся.
Чистить или не чистить?
Ответ однозначен: для чистки слухового прохода ватные палочки не подходят. Чистить нужно только ушную раковину и область у входа в слуховой проход, не глубже.
И самое главное: регулярная механическая чистка ушей не нужна. Она может нарушить естественные процессы самоочищения и привести к проблемам.
Когда ватные палочки опасны?
Есть ситуации, когда использование ватных палочек становится особенно опасным:
боль в ухе;
появление гнойных или кровянистых выделений;
снижение слуха;
ощущение заложенности уха;
подозрение на образование серной пробки;
после операций на ушах.
В этих случаях необходимо обратиться к ЛОР-врачу, а не пытаться самостоятельно решить проблему.
Советы для родителей.
Особенно важно правильно ухаживать за ушами детей. Татьяна Фельдбуш предупреждает: самая частая ошибка родителей — попытка тщательно очистить ухо ребёнка изнутри. Делать этого не нужно. У детей слуховой проход более чувствительный, и риск травмы выше. Достаточно очищать только наружную часть уха.
Чем меньше вмешательства в естественные процессы уха, тем лучше. Если нет жалоб на здоровье, то трогать слуховой проход не нужно.