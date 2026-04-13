Путин поздравил ИМЭМО с 70-летием

МОСКВА, 13 апр — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении коллективу Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) имени Е. М. Примакова отметил, что в институте хранят и развивают наследие своих предшественников, а также высоко держат профессиональную планку, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Дорогие друзья! Поздравляю вас с 70-летием Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений имени Е. М. Примакова… Важно, что вы бережно храните и развиваете богатейшее творческое наследие своих предшественников, высоко держите профессиональную планку, уделяете приоритетное внимание подготовке молодых специалистов», — говорится в телеграмме.
Глава государства отметил, что знаменитый ИМЭМО был создан по инициативе выдающихся советских учёных, которые определили ключевые направления его работы, сформировали авторитетные школы, заложили традиции неустанного подвижнического труда.
Президент России подчеркнул, что Институт накопил «солидный опыт», стал одним из ведущих в РФ научных, аналитических, прогностических центров по изучению основных тенденций развития мировой экономики, политики и международных отношений.
«Желаю вам новых свершений и всего наилучшего», — заключил Путин.