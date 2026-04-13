В микрорайоне Соболевка в Сочи достраивают первую школу

В микрорайоне Соболевка в Сочи завершается строительство школы на 400 мест. Образовательное учреждение появится на улице Лизы Чайкиной. Ввод в эксплуатацию намечен на апрель.
Учиться в новой школе будут дети с 1-го по 11-й классы. Она будет работать как филиал школы № 13.
Строительство ведет инвестор. После ввода в эксплуатацию ее передадут на баланс муниципалитета. Сейчас подрядчику осталось только благоустроить территорию и получить необходимые документы.
«В микрорайоне Соболевка никогда не было собственной школы, поэтому открытия этого учреждения с нетерпением ждут сотни семей», — сказал мэр Сочи Андрей Прошунин, осмотрев сегодня, 13 апреля, место строительства.
Местные жители указали Прошунину на то, что на дороге, ведущей к школе, нет ливневой канализации. Этот вопрос глава города пообещал урегулировать с инвесторами.