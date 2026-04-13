В love отеле Новосибирска открылась выставка картин о телесности и любви

Арт-пространство SOVA представило камерную экспозицию в специально подготовленных интерьерах. Организаторы объяснили, почему выбрали именно такое место, и подчеркнули, что в работах нет прямой откровенности — акцент сделан на эмоциях и деталях.

В арт-пространстве SOVA в Новосибирске открылась уникальная камерная выставка живописи, посвящённая теме любви, телесности и человеческих отношений. Экспозиция размещена в специально подготовленных интерьерах love-отеля, что создаёт особую атмосферу и усиливает восприятие искусства. Корреспондент Сиб.фм снял откровенные экспонаты.

*Материал содержит изображения и описания, предназначенные для взрослой аудитории. Не рекомендуется для просмотра несовершеннолетним. Возрастное ограничение 18+.*

Организаторы пояснили, что выставка рассказывает о состояниях между людьми — близости, напряжении, взаимном интересе. Они отметили, что в работах нет прямой откровенности: акцент сделан на ощущениях, эмоциях и деталях. Проект исследует телесность через художественную форму, избегая чрезмерной прямоты.

Куратор выставки объяснил, что пространство отеля — это часть концепции. По его словам, здесь люди проживают эмоции, а окружение не отвлекает от темы, а усиливает её.

Выставка проходит в камерном формате с ограниченным количеством гостей в каждый временной отрезок. Это позволяет посетителям спокойно пройти по экспозиции, подробно рассмотреть работы и услышать комментарии от организаторов и художника.

Выставка предлагает взрослой аудитории новый опыт взаимодействия с искусством, где форма и содержание сливаются с уникальным пространством, создающим глубокое эмоциональное погружение.