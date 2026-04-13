Алиментщик из Правдинского района платил 850 рублей вместо 8,8 тыс. и задолжал сыну почти 650 тыс

В Правдинском районе Калининградской области судебные приставы передали в суд уголовное дело в отношении отца 11-летнего ребёнка. Мужчина 1973 года рождения по решению суда обязан ежемесячно платить на содержание сына 8,8 тыс. рублей. Вместо этого он перечислял лишь 850 рублей, объясняя это тем, что не признаёт легитимность российского законодательства и полагает, что СССР продолжает существовать. Организации, разделяющие такие взгляды, считаются в России экстремистскими.
По «старым советским» деньгам, уверен должник, этой суммы вполне достаточно. За время уклонения алиментная задолженность достигла почти 650 тысяч рублей. Мужчина официально не трудоустроен, имущества, на которое можно обратить взыскание, у него нет.
Судебные приставы применили меры административного воздействия — 40 часов обязательных работ, но должник их не отбыл. Теперь в отношении безответственного отца возбуждено уголовное дело по ст. 157 УК РФ за неуплату средств на содержание несовершеннолетнего. Мужчине грозит реальное наказание вплоть до одного года лишения свободы. Дело передано в суд.