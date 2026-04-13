Уроженец Мозыря Гофман утвержден на посту главы израильского «Моссада»

Уроженец Беларуси генерал-майор Роман Гофман утвержден в должности директора израильской разведслужбы «Моссад», пишет ТАСС.
Гофмана на посту главы «Моссада» утвердил военный секретарь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Накануне консультативным комитетом по вопросам назначений на руководящие должности было получено одобрение кандидатуры Гофмана. После этого Нетаньяху было подписано распоряжение о назначении Романа Гофмана руководителем разведки страны.
В должность директора «Моссад» Гофман вступит 2 июня 2026 года.
«Комсомолка» писала в октябре 2025 года, что белорус из Мозыря может стать во главе «Моссада», а уже в декабре 2025 года было объявлено о решении назначить Гофмана главой израильской разведки «Моссад».
Напомним, Роман Гофман родился в 1976-м в Мозыре, а в 1990-м репатриировался в Израиль. Служил в израильской армии в бронетанковых войсках с 1995-го. Затем окончил офицерские курсы, был в командовании различных армейских подразделений вплоть до дивизий. В 2022-м стал главой Национального центра учений сухопутных войск, а в мае 2024-го стал военным секретарем Нетаньяху.
Еще мы писали, что крупный банк высказался о перспективах инфляции в Беларуси.