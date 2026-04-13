Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Алматинцам по очереди будут отключать свет: опубликован график

В Алматы продолжаются ремонтные работы на электросетях. В связи с этим с 13 по 17 апреля в городе будут по графику отключать электроэнергию, передает NUR.KZ со ссылкой на «Алатау Жарық Компаниясы».

Источник: Nur.kz

График отключений на 15 апреля:

  • Микрорайон 12: дома 20 В, 20А.

  • Улица Курчатова: дома 2−23.

  • Улица Нальчикская: дома 1−29.

  • Микрорайон 2: дома 40−55.

  • Улица Пушкина: дома 1 В, 3, 3/1, 3/2.

  • Улица Валиханова: дом 12.

  • Улица Токмакская: дома 4, 5, 6, 115.

  • Садоводческое товарищество «Горный гигант»: участки 1−120.

  • Садоводческое товарищество «Алмалы»: участки 20−50.

  • Улица Алатауская: дома 10−20.

  • Садоводческое товарищество «Здоровье»: участки 10−120.

  • Садоводческое товарищество «Медик»: участки 1−130.

  • Переулок Кошек батыра: № 9.

  • Улица Азербаева: 131.

  • Улица Нурмагамбетова: дома 1−500.

  • Улица Орманова: дома 107/7А, 107, 107/6А, 107/5.

  • Улица Космодемьянской: дома 1−200.

  • Садоводческое товарищество «Коктобе-1»: участки 1−120.

  • Контур улиц Тимирязева, Ауезова, Габдуллина.

  • Контур улиц Аль-Фараби, Шашкина, Весновка.

  • Проспект Суюнбая: дома 267, 269, 271, 273, 365.

  • Проспект Красногвардейский: 178/1.

  • Улица Балауса: дома 28, 32, 34, 36.

  • Микрорайон Южный: дома 2, 6, 8, 7, 40, 40А, 40Б, 42, 46, 50, 57, 65, 81, 83.

  • Улица Аралкум: дома 24, 27, 65, 66.

  • Улица Баганалы орда: дома 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 55/1, 60, 61, 62, 94, 95, 99.

  • Улица Высоковольтная: дома 4, 14.

  • Микрорайон Карагайлы: улицы Бокеева, Жумабаева, Самал, Тажиева, Изгилик.

  • Контур улиц Жамбыла, Шагабутдинова, Кабанбай батыра, Муратбаева.

  • Контур улиц Жандосова, Тургут Озала, Сатпаева, Туркебаева.

  • Улица Алтынсарина: дома 3−45.

  • Улица Бокина: дома 1−55.

  • Улица Мамытова: дома 110−167А.

  • Улица Уркер: дома 1−8.

  • Улица МТФ: дома 1−65.

  • Улица Строительная: 57.

  • Улица Амашина: 28А.

  • Улица Веселова: дома 8/1, 13, 15.

  • Улица Жанкожа батыра: дома 2/7−2/18.

  • Улица Култегин: 16, 50, 52.

График отключений на 16 апреля:

  • Переулок Пригородный: дома 1−23.

  • Улица Алматинская: дома 11−47.

  • Улица Наби: дома 131−257.

  • Улица Ашимова: дома 78−190.

  • Улица Чойбалсана: 10Б.

  • Проспект Рыскулова: 103/21.

  • Улица Бенберина: 52.

  • Контур улиц Жамбыла, Исаева, Кабанбай батыра, Нурмакова.

  • Контур улиц Курмангазы, Родостовца, Шевченко, Розыбакиева.

  • Контур улиц Сатпаева, Туркебаева, Мынбаева, Брусиловского.

  • Микрорайон Карагайлы, СО «Кооператор».

  • Микрорайон Карагайлы: улицы Кали Надырова, Еңлік-Кебек, Айша биби.

  • Микрорайон Акжар: улицы Лашын, Омирзакова, Берел.

  • Улица Балауса: дома 28, 32, 34, 36.

  • Микрорайон Южный: дома 2, 6, 8, 7, 40, 40А, 40Б, 42, 46, 50, 57, 65, 81, 83.

  • Улица Аралкум: дома 24, 27, 65, 66.

  • Улица Баганалы орда: дома 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 55/1, 60, 61, 62, 94, 95, 99.

  • Улица Высоковольтная: дома 4, 14.

  • Улица Розыбакиева: дома 260, 262.

  • Улица Родостовца: 267.

  • Садоводческие товарищества «Алатау», «Сирень», «Алма-3А».

  • Улица Радлова: 17.

  • Садоводческое товарищество «Экран»: участки 17−25.

  • Садоводческое товарищество «АВРЗ»: участки 1−100.

  • Садоводческое товарищество «Молодой садовод»: участки 60−170.

  • Садоводческое товарищество «Мебельщик»: участки 1−170.

  • Садоводческое товарищество «Эдельвейс»: участок 32.

  • Садоводческое товарищество «Геолог»: участки 10−162.

  • Садоводческое товарищество «Детсад-больница»: участки 3−13.

  • Садоводческое товарищество «Нархоз»: участки 2−23.

  • Садоводческое товарищество «Школа-56»: участки 2−20.

  • Садоводческое товарищество «Горный гигант»: участки 15−22.

  • Садоводческое товарищество «Школа-28»: участки 1−10.

  • Садоводческое товарищество «Луч»: участки 1−120.

  • Садоводческое товарищество «Восход»: участки 30−50.

  • Садоводческое товарищество «Гордезстанция»: участки 7−42.

  • Садоводческое товарищество «Статистик»: участки 50, 64.

  • Садоводческое товарищество «Дружба»: участки 1−43.

  • Улица Ондасынова: дома 11−95А.

  • Улица Таттимбета: 420/21.

  • Улица Арычная: дома 50−54.

  • Улица Ыкылас: дома 147−133.

График отключений на 17 апреля:

  • Улица Жалаири: дома 19−135.

  • Улица Екпенды: дом 8/1.

  • Улица Кайнар: дома 2−20.

  • Улица Керенкулак: дом 29.

  • Контур улиц Карасай батыра, Амангельды, Богенбай батыра, Масанчи.

  • Контур улиц Джандосова, Тургут Озала, Сатпаева, Туркебаева.

  • Контур улиц Шевченко, Розыбакиева, Джамбула, Карасу.

  • Контур улиц Кудайберген Султанбаев, Рымгали Нургали, Закария Белибаев.

  • Улица Ержанова: дома 147-Д. 224.

  • Улица Чернышевского: дома 28−76.

  • Улица Аймауытова: дома 41−68.

  • Улица Щербакова: дома 19−32.