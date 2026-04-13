Алматинцам по очереди будут отключать свет: опубликован график

График отключений на 15 апреля:
Микрорайон 12: дома 20 В, 20А.
Улица Курчатова: дома 2−23.
Улица Нальчикская: дома 1−29.
Микрорайон 2: дома 40−55.
Улица Пушкина: дома 1 В, 3, 3/1, 3/2.
Улица Валиханова: дом 12.
Улица Токмакская: дома 4, 5, 6, 115.
Садоводческое товарищество «Горный гигант»: участки 1−120.
Садоводческое товарищество «Алмалы»: участки 20−50.
Улица Алатауская: дома 10−20.
Садоводческое товарищество «Здоровье»: участки 10−120.
Садоводческое товарищество «Медик»: участки 1−130.
Переулок Кошек батыра: № 9.
Улица Азербаева: 131.
Улица Нурмагамбетова: дома 1−500.
Улица Орманова: дома 107/7А, 107, 107/6А, 107/5.
Улица Космодемьянской: дома 1−200.
Садоводческое товарищество «Коктобе-1»: участки 1−120.
Контур улиц Тимирязева, Ауезова, Габдуллина.
Контур улиц Аль-Фараби, Шашкина, Весновка.
Проспект Суюнбая: дома 267, 269, 271, 273, 365.
Проспект Красногвардейский: 178/1.
Улица Балауса: дома 28, 32, 34, 36.
Микрорайон Южный: дома 2, 6, 8, 7, 40, 40А, 40Б, 42, 46, 50, 57, 65, 81, 83.
Улица Аралкум: дома 24, 27, 65, 66.
Улица Баганалы орда: дома 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 55/1, 60, 61, 62, 94, 95, 99.
Улица Высоковольтная: дома 4, 14.
Микрорайон Карагайлы: улицы Бокеева, Жумабаева, Самал, Тажиева, Изгилик.
Контур улиц Жамбыла, Шагабутдинова, Кабанбай батыра, Муратбаева.
Контур улиц Жандосова, Тургут Озала, Сатпаева, Туркебаева.
Улица Алтынсарина: дома 3−45.
Улица Бокина: дома 1−55.
Улица Мамытова: дома 110−167А.
Улица Уркер: дома 1−8.
Улица МТФ: дома 1−65.
Улица Строительная: 57.
Улица Амашина: 28А.
Улица Веселова: дома 8/1, 13, 15.
Улица Жанкожа батыра: дома 2/7−2/18.
Улица Култегин: 16, 50, 52.
График отключений на 16 апреля:
Переулок Пригородный: дома 1−23.
Улица Алматинская: дома 11−47.
Улица Наби: дома 131−257.
Улица Ашимова: дома 78−190.
Улица Чойбалсана: 10Б.
Проспект Рыскулова: 103/21.
Улица Бенберина: 52.
Контур улиц Жамбыла, Исаева, Кабанбай батыра, Нурмакова.
Контур улиц Курмангазы, Родостовца, Шевченко, Розыбакиева.
Контур улиц Сатпаева, Туркебаева, Мынбаева, Брусиловского.
Микрорайон Карагайлы, СО «Кооператор».
Микрорайон Карагайлы: улицы Кали Надырова, Еңлік-Кебек, Айша биби.
Микрорайон Акжар: улицы Лашын, Омирзакова, Берел.
Улица Балауса: дома 28, 32, 34, 36.
Микрорайон Южный: дома 2, 6, 8, 7, 40, 40А, 40Б, 42, 46, 50, 57, 65, 81, 83.
Улица Аралкум: дома 24, 27, 65, 66.
Улица Баганалы орда: дома 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 58, 55/1, 60, 61, 62, 94, 95, 99.
Улица Высоковольтная: дома 4, 14.
Улица Розыбакиева: дома 260, 262.
Улица Родостовца: 267.
Садоводческие товарищества «Алатау», «Сирень», «Алма-3А».
Улица Радлова: 17.
Садоводческое товарищество «Экран»: участки 17−25.
Садоводческое товарищество «АВРЗ»: участки 1−100.
Садоводческое товарищество «Молодой садовод»: участки 60−170.
Садоводческое товарищество «Мебельщик»: участки 1−170.
Садоводческое товарищество «Эдельвейс»: участок 32.
Садоводческое товарищество «Геолог»: участки 10−162.
Садоводческое товарищество «Детсад-больница»: участки 3−13.
Садоводческое товарищество «Нархоз»: участки 2−23.
Садоводческое товарищество «Школа-56»: участки 2−20.
Садоводческое товарищество «Горный гигант»: участки 15−22.
Садоводческое товарищество «Школа-28»: участки 1−10.
Садоводческое товарищество «Луч»: участки 1−120.
Садоводческое товарищество «Восход»: участки 30−50.
Садоводческое товарищество «Гордезстанция»: участки 7−42.
Садоводческое товарищество «Статистик»: участки 50, 64.
Садоводческое товарищество «Дружба»: участки 1−43.
Улица Ондасынова: дома 11−95А.
Улица Таттимбета: 420/21.
Улица Арычная: дома 50−54.
Улица Ыкылас: дома 147−133.
График отключений на 17 апреля:
Улица Жалаири: дома 19−135.
Улица Екпенды: дом 8/1.
Улица Кайнар: дома 2−20.
Улица Керенкулак: дом 29.
Контур улиц Карасай батыра, Амангельды, Богенбай батыра, Масанчи.
Контур улиц Джандосова, Тургут Озала, Сатпаева, Туркебаева.
Контур улиц Шевченко, Розыбакиева, Джамбула, Карасу.
Контур улиц Кудайберген Султанбаев, Рымгали Нургали, Закария Белибаев.
Улица Ержанова: дома 147-Д. 224.
Улица Чернышевского: дома 28−76.
Улица Аймауытова: дома 41−68.
Улица Щербакова: дома 19−32.