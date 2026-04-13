Калининградец взял серебро чемпионата России по скалолазанию

В Калининграде провели чемпионат России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Вторым стал наш земляк Егор Дулуб, победитель турнира 2025 года. Всего же в соревнованиях принимали участие 93 спортсмена из 20 регионов России.
Золото завоевал москвич Николай Яриловец. Бронза у Владислава Шуневича из Санкт- Петербурга.
Как сообщает пресс-служба областного минспорта, Егор Дулуб сегодня — один из сильнейший скалолазов страны.
У девушек первой стала Виктория Мешкова (Свердловская область), серебро у Елены Красовской (Челябинская область), бронзу домой увезла Анастасия Зайкова (Новосибирская область).