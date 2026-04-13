Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Калининградец взял серебро чемпионата России по скалолазанию

Спортсмены соревновались в дисциплине «боулдеринг».

В Калининграде провели чемпионат России по скалолазанию в дисциплине «боулдеринг». Вторым стал наш земляк Егор Дулуб, победитель турнира 2025 года. Всего же в соревнованиях принимали участие 93 спортсмена из 20 регионов России.

Золото завоевал москвич Николай Яриловец. Бронза у Владислава Шуневича из Санкт- Петербурга.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, Егор Дулуб сегодня — один из сильнейший скалолазов страны.

У девушек первой стала Виктория Мешкова (Свердловская область), серебро у Елены Красовской (Челябинская область), бронзу домой увезла Анастасия Зайкова (Новосибирская область).