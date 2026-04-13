В Красноярске форум «Новая философия воспитания» объединил более 600 гостей

Мероприятие объединило более 600 советников директоров по воспитанию, педагогов и руководителей школ и детских садов, а также школьников и студентов техникумов и колледжей. На форуме большое внимание уделили созданию условий для творческой реализации и личностного роста школьников и студентов. Участники узнали о возможностях, которые дает участие в грантовых конкурсах для развития воспитательных пространств. Кроме того, они разобрали практические примеры и обменялись опытом.