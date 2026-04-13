В Красноярске форум «Новая философия воспитания» объединил более 600 гостей

Окружной форум «Новая философия воспитания» проходил с 8 по 11 апреля в Красноярске в соответствии с целями национального проекта «Молодёжь и дети». Об этом сообщили в Министерстве образования Красноярского края.
Мероприятие объединило более 600 советников директоров по воспитанию, педагогов и руководителей школ и детских садов, а также школьников и студентов техникумов и колледжей. На форуме большое внимание уделили созданию условий для творческой реализации и личностного роста школьников и студентов. Участники узнали о возможностях, которые дает участие в грантовых конкурсах для развития воспитательных пространств. Кроме того, они разобрали практические примеры и обменялись опытом.
Школьникам и студентам рассказали о роли детского экспертного совета на ежегодной премии «Новая философия воспитания» и о том, какие перспективы для развития есть у детей и подростков благодаря участию в общественных объединениях, таких как Юнармия и Движение первых. Также на форуме поднимался вопрос об интеграции идей Года единства народов России в воспитательную повестку.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.